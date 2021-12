Kanye West ha comprato 4.000 giocattoli per i bambini di Chicago

Kanye, eroe dei bambini di Chicago

approfondimento

Kanye West pubblica la deluxe version di "Donda": info e tracklist

I giocattoli acquistati da Kanye West sono stati distribuiti nel corso del fine settimana che precede le festività natalizie in un evento al Kennedy King Gymnasium di Chicago dove erano presenti le telecamere di una rete locale. Oggetto della solidarietà dell'artista pluripremiato, i bambini di Englewood, quartiere nell'area sud della città di Chicago, molti dei quali protagonisti di storie particolarmente difficili che raccontano la violenza domestica e il disagio sociale di famiglie con genitori vittime di dipendenze o in carcere per reati gravi, una situazione abbastanza comune nella metropoli statunitense dove è forte la problematica legata alla circolazione incontrollata delle armi da fuoco.

Nelle interviste rilasciate per l'occasione, la Coleman ha sottolineato che West in quest'occasione si è comportato come un moderno Babbo Natale, regalando un po' della magia della festa a chi, diversamente, non avrebbe avuto occasione di celebrarla degnamente. Il rapper è stato lodato per l'attenzione costante ai bisogni della comunità dove ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza e il legame con la città di Chicago è stato messo in evidenza nel suo ultimo lavoro discografico, Donda, le cui esecuzioni live sono state caratterizzate da una scenografia in cui figurava la vecchia casa cittadina in cui l'artista ha vissuto da bambino con sua madre, acquistata e ricostruita dalle fondamenta per ragioni emotive e simboliche.