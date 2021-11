Kanye West pubblica la deluxe version di "Donda": info e tracklist

Dopo aver sorpreso il pubblico, cambiando il suo nome in Ye, Kanye West ha rilasciato ieri, domenica 14 novembre, un’edizione speciale del suo decimo album “Donda”. Cos’ha di diverso dalla precedente? Un nuovo inedito “Life Of The Party”, in featuring con André 3000 Condividi

Ha sorpreso il pubblico di tutto il mondo, lo scorso ottobre, quando ha annunciato di aver cambiato legalmente il suo nome in Ye. Ora il rapper Kanye West, tra i più amati e premiati sulla scena mondiale, torna a far parlare di sé condividendo in streaming un’inedita versione di Donda, il decimo album uscito lo scorso 29 agosto. Donda (Deluxe) non cambia copertina, ma include ben 5 nuove tracce tra cui un featuring con il rapper André 3000.

Tutte le novità di “Donda (Deluxe)” approfondimento Kanye West ha cantato a un matrimonio a Venezia 4 pezzi (2 di Donda) Ha fatto il suo sbarco ufficiale proprio nella giornata di ieri, domenica 14 novembre, su tutte le principali piattaforme per lo streaming musicale. Donda (Deluxe) è una speciale versione dell’album di Kanye West (ora Ye), pubblicato lo scorso agosto. Un’edizione ancora più ampia e variegata che non solo rivede ordine e forma dei brani originali, ma ne include altri 5 nuovi di zecca, tra i quali una featuring in compagnia del rapper di Atlanta André 3000 in Life Of The Party. Ora i brani di Donda diventano 32 per un viaggio nella discografia del rapper, di ben 2 ore e 11 minuti!