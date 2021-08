Kanye West ha fatto richiesta legale di cambio nome: "Mi chiamo Ye"

Da Prince a Puff Daddy, cambiare nome non è certo una novità per i grandi artisti della scena musicale USA, che da sempre amano stupire e provocare anche sulla propria stessa identità. In questa scia si inserisce anche Kanye West, che da tempo (già dal 2018) sui social si fa chiamare “Ye” e ora – esattamente l'11 agosto – ha anche inoltrato richiesta legale alla Corte di Los Angeles per cambiare ufficialmente nome.