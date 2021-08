Poco prima di fare uscire finalmente (e ufficialmente) l'attesissimo disco Donda (che comunque per adesso sulle piattaforme online di musica non si trova ancora...), Kanye West poche ore fa si è esibito in un secondo "live listening event" a cui lavorava da giorni. Nelle ultime due settimane, infatti, il rapper si era "rinchiuso" nel Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, la spettacolare location in cui si è tenuto lo show.

L'artista si era trasferito qui anche per finire di lavorare e registrare il suo decimo album in studio; poi, tra il primo e il secondo listening party, ormai si può dire che questo stadio sia la nuova casa del cantante...



L'evento è stato una sorta di performance artistica, degna di Marina Abramovic e Vanessa Beecroft.

Kanye West Presents the Donda Album Release è stato trasmesso in live streaming the Apple Music alle ore 21 negli Stati Uniti (mentre da noi i fedelissimi fan di Kanye West l'hanno potuto seguire alle 3 di notte).



Demna Gvasalia è stato il direttore creativo della serata: si tratta della mente geniale che sta dietro al brand fashion Balenciaga, direttore creativo della Maison che è anche amico di vecchia data del rapper. Già nel 2015 i due collaborarono: West scelse il designer georgiano come parte del team di creativi chiamati a raccolta per creare la Season 1 del suo marchio di moda, Yeezy.



E Gvasalia non ha deluso le aspettative: lo show che è riuscito a inaugurare è stato simbolico, criptico, enigmatico, strong, shocking... In una parola: impeccabile. Ricordiamo che Donda è il nome della defunta madre di Kanye West, scomparsa nel 2007, quindi il coinvolgimento emotivo del rapper è ai massimi livelli, come ha ben dimostrato sia nei listening event sia nella tracklist del disco stesso (a tratti struggente).



Per l'occasione, Kanye West ha accolto qualche decina di centinaia di persone per fargli ascoltare in anteprima l'album, che è uscito immediatamente dopo lo show.

Oltre ai fortunati ai quali è stato permesso di ascoltare le canzoni assieme all'artista stesso nel Mercedes-Benz Stadium, anche la piattaforma streaming di Apple Music ha fatto lo stesso con migliaia e migliaia di fan in tutto il mondo, a cui ha offerto in rete il live streaming (per la seconda volta).