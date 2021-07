Kanye West, Donda: il nuovo album ha una data d'uscita, lo spot video

Il rapper ha fatto sapere quando vedrà la luce il suo nuovo lavoro discografico, che sarà dedicato alla madre scomparsa nel 2007 Condividi:

Kanye West sta per tornare. Questa volta non c'entra la ex moglie Kim Kardashian e nemmeno le velleità da presidente degli Stati Uniti. Il rapper 44enne sta per lanciare il suo nuovo album, “Donda”, che sarà dedicato alla madre scomparsa nel 2007.

Kanye West, quando esce “Donda” approfondimento Kanye West: Netflix acquisisce i diritti del documentario Il nuovo album di Kanye si chiamerà “Donda”. Sul web sono usciti alcuni video girati in studio in cui il rapper, accompagnato dall'amico Tyler The Creator, ascolta il nuovo progetto musicale. Un progetto che sarebbe dovuto uscire circa 18 mesi fa ma che, causa pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), è stato più volte rimandato. Il disco è stato anticipato da un singolo dedicato alla madre: "Wash us in the blood" con Travis Scott. Nei video apparsi sul web si vede Kanye West mascherato in compagnia di Tyler The Creator, alle loro spalle una piccola lavagnetta con una lista di canzoni, forse la tracklist.

approfondimento Kanye West, un suo paio di scarpe vendute per 1,8 milioni di dollari Ad aumentare il mistero attorno a Kanye e alla sua nuova musica, l'invito segreto alla presentazione di un album di un artista rap giovedì 22 luglio ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium. Quasi certamente Kanye West. Infine, il tweet di Justin Laboy, un influencer americano, che ha scritto: "Kanye ha fatto ascoltare il nuovo album a me e Kevin Durant l'altra notte a Las Vegas. La produzione è anni luce avanti nel tempo e le barre sembrano esser state sputate da un artista povero e affamato che ha bisogno di essere firmato da una label. Ogni artista che ha intenzione di pubblicare qualcosa adesso, dovrebbe solamente farsi indietro”. Ma è stato con la pubblicità delle cuffiette Beats by Dre, trasmessa alla tv americana, che Kanye West ha annunciato la data d'uscita di "Donda", con protagonista la velocista Sha’Carri Richardson. Il nuovo album del rapper, quindi, sarà pubblicato venerdì 23 luglio. Il video contiene la traccia dell'album "No Child Left Behind". Ecco lo spot.