Il rapper ha offerto dal vivo 4 brani del suo repertorio, 2 dei quali mai ascoltati live, per il rinnovo delle promesse di matrimonio di Géraldine Guyot e Alexandre Arnault (sposatisi 3 mesi fa a Parigi. Lui è il figlio di Bernard Arnault). Questo 2° fatidico sì pronunciato dalla coppia è avvenuto al lido, con una festa stellare a cui hanno partecipato anche Beyoncé, Jay-Z e Pharrell Williams. Era dal marzo 2020 che il rapper non si esibiva in pubblico

Kanye West si è esibito a una festa matrimoniale a Venezia cantando quattro brani del suo repertorio, due hit del 2007 e del 2010, rispettivamente "Flashing Lights" e "Runaway" , e due canzoni tratte dal suo ultimo album, Donda , ossia "Come to Life" e "Believe What I Say". L'occasione è stata il rinnovo delle promesse matrimoniali di Géraldine Guyot e Alexandre Arnault, sposatisi tre mesi fa a Parigi. Lui è il figlio 29enne dell’uomo più ricco al mondo, il presidente del Gruppo Lvmh Bernard Arnault, mentre lei è la fondatrice del marchio D’Estrëe. Una coppia che dire ricchissima suona comunque riduttivo, nonostante il superlativo. Suona riduttivo definirli ricchissimi dato che alla loro festa suona Kanye West, per intenderci… Sabato 16 ottobre i due neo sposini hanno celebrato un nuovo matrimonio tutto italiano, scegliendo la laguna come scenario del rinnovo delle promesse e di una festa stellare. Mentre i comuni mortali solitamente hanno la cover band o il dj, l'intrattenimento per Géraldine Guyot e Alexandre Arnault è stato davvero esclusivo: Kanye West ha cantato Runaway e Flashing Lights e due canzoni dall’ultimo disco, Donda, ossia Come to Life e Believe What I Say. Roba da far impallidire qualsiasi wedding planner. Le due hit Flashing Lights e Runaway sono ormai dei classici del rapper, tratti rispettivamente dall'album “Graduation” del 2007 e “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” del 2010. Potete vedere i video in cui Kanye West canta “Flashing Lights” e “Runaway” alla festa di nozze veneziana di Géraldine Guyot e Alexandre Arnault in fondo a questo articolo.

La prima volta live dal 2020



approfondimento

Kanye West: è uscito l'album “Donda”. Rapper: "Non avevo autorizzato"

Questa notizia che sta facendo il giro del mondo e a cui tutte le testate internazionali stanno dando ampio spazio non ha questa enorme risonanza solamente a livello di gossip: è importantissima anche sul piano musicale.



Una trama che avviluppa una storia d'amore tra l'ereditiero dell'uomo più ricco del mondo (quello che per molti è quindi un principe azzurro. Anzi: un principe d’oro); uno dei rapper più famosi (e oggi misteriosi) del globo; la coppia più cool dello showbiz (Beyoncé e Jay-Z); un comprimario come Pharrell Williams e, last but not least, una prima donna come Venezia sembra tutta una favola da gossip, uno di quesgli esempi che Propp avrebbe senz’altro preso in considerazione per il suoi celeberrimo schema (quello sulle favole russe). In verità, però, qui dentro c'è più musica di ciò che si potrebbe pensare.



Se infatti fate due conti, erano quasi due anni che non si sentiva Kanye West esibirsi dal vivo. L'ultimo suo vero live, vero nel senso di situazione in cui realmente lui ha cantato rispettando l’hic et nunc (per dirla in maniera più semplice: l'ultima volta che non si è esibito in playback ma ci ha fatto sentire l'ugola sul momento, ecco) risale infatti al marzo 2020.