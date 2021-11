Kanye West fotografato con Vinetria: chi è la modella

Per i media statunitensi non ci sono dubbi: la storia tra Kanye West e Vinetria, modella americana di ventidue anni potrebbe essere importante. Secondo Page Six, fonte delle indiscrezioni, i due si frequentano da un po' anche se non è chiaro quando e dove si siano conosciuti. Le voci su una love story tra il rapper e la modella si sono fatte insistenti dopo la loro apparizione pubblica a Minneapolis dove sono stati fotografati insieme ad una partita di basket della Donda Academy , la squadra fondata da West. Il portavoce dell'artista però non ha commentato gli scatti. La modella sarebbe la seconda fiamma della superstar che ha già avuto un breve flirt la scorsa estate, dopo la separazione da Kim Kardashian, con la top model Irina Shayk.

West con Vinetria a bordo campo e a Miami

Kanye West è abituato ad avere i riflettori sempre puntati addosso ma ora l'attenzione dei media sarebbe tutta per Vinetria, la ventiduenne modella americana con cui il rapper è stato visto in diverse occasioni pubbliche. La modella, protagonista da diversi giorni di un salto di popolarità proprio in virtù della vicinanza con il rapper, gode tuttavia già di una certa fama sul web dove è già nota come influencer. Presente su Instagram ma anche su Twitter, Vinetria conta sul social fotografico oltre trecentonovantamila followers. Il suo profilo ufficiale presenta pochi scatti ma le sue Storie in evidenza presentano un contenuto di non poca importanza: la modella ha infatti presenziato, una settimana fa, al Sunday Service, ossia la messa domenicale tenuta dal rapper. Inoltre, gli ultimi sensuali scatti presenti sul profilo di Vinetria, mostrano la splendida modella in una vasca da bagno di una struttura di lusso a Miami, città dove si è recato anche West per registrare un podcast. I recenti scatti che mostrano la coppia tra gli spettatori della partita d'esordio della squadra di basket di West, la Donda Academy, non lascerebbero dubbi su una frequentazione dei due ma dal team del rapper non è arrivata nessuna dichiarazione.