Kim Kardashian vuole farsi togliere il cognome dell'ex marito

La celebrità ha presentato i documenti legali per diventare una donna single e per eliminare il cognome dell'ex coniuge dal suo nome. Con le iniziali KWK aveva firmato numerosi brand da lei varati

Kim Kardashian ha chiesto di diventare legalmente single e di abbandonare il cognome dell'ex marito, richiedendo a un giudice di farsi togliere West dal nome.

La celeb ha presentato i documenti in cui sottoscrive di voler voltare pagina in tutto e per tutto, eliminando perfino dal suo nome il passato amoroso ormai conclusosi.

La famosa imprenditrice, attrice e modella statunitense ha così compiuto un ulteriore passo avanti nell'iter del divorzio.

Lei 41 anni e lui 44, Kim e Kanye sono rimasti in buoni rapporti ma si sono detti addio per quanto riguarda le questioni di cuore. Lei di sicuro, lui con qualche ripensamento (come le ultime sue dichiarazioni, anche in musica, suggerirebbero).



Nell'ultimo periodo non c'è pace per gli addetti all'anagrafe di Los Angeles: Kim Kardashian chiede di cancellare quel West dal suo nome mentre Kanye a metà ottobre si è fatto modificare il nome e togliere il cognome, diventando ufficialmente Ye. Insomma, doppi turni all'anagrafe di LA a causa dell'ex blasone americano più amato dal gossip.



La fondatrice di SKIMS venerdì 10 dicembre ha presentato le carte legali per tornare a essere “semplicemente” la Kardashian che conoscevamo oltre dieci anni fa (lei e Kanye/Ye sono stati assieme per più di una decade).



A riportare la notizia è stato il sito statunitense TMZ, sempre ben informato per quanto riguarda il gossip a stelle e strisce.

Ricordiamo che Kim Kardashian ha utilizzato le iniziali KKW in molti marchi da lei inaugurati, tra cui le sue line di make-up e di profumi.

Se il giudice a cui spetterà il verdetto finale accetterà di togliere il vecchio West (!) dalla dinastia di Kim, allora la star riprenderà il suo nome “da ragazza”, che è Kimberly Noel Kardashian. Speriamo che nessuno si sia tatuato il suo nuovo nome da sposata altrimenti saranno dolori (di laser per cancellare quella W incriminata).