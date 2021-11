Kim Kardashian e Pete Davidson si frequentano secondo Page Six

Kim Kardashian avrebbe definitivamente archiviato il suo ex marito, Kanye West, e avrebbe cominciato una nuova storia d'amore. Lui è Pete Davidson , comico del Saturday Night Live. Secondo il sito di gossip Page Six i due sarebbero ufficialmente una coppia.

Kim Kardashian e Pete Davidson insieme ad Halloween

Che tra i due ci fosse del tenero era nell'aria. Kim e Pete, infatti, era stati avvistati insieme per la prima volta il giorno di Halloween, quando i paparazzi li avevano immortalati mentre si tenevano per mano durante un giro sulle montagne russe della Knott's Scary Farm, in California. Dopodiché erano stati beccati a cena da soli nel rooftop del ristorante pizzeria Campania di Staten Island, zona dalla quale proviene Davidson. Sempre Page Six aveva poi rivelato che i due sono andati insieme alla festa di compleanno di Simon Huck a Zero Bond: “Sorridevano e ridevano molto, sembravano davvero affettuosi l'uno con l'altro”.

Kim Kardashian e Pete Davidson, il passato

Kim Kardashian ha divorziato da Kanye West, sposato nel 2014. I due avrebbero mantenuto un rapporto amichevole per il bene dei quattro figli North, 8 anni, Saint, 5, Chicago, 3 e Psalm, 2. Kanye West (che da poco si fa chiamare Ye) starebbe frequentando la ventiduenne modella e influencer Vinetria. Pete Davidson ha alle spalle diverse relazioni “celebri”: Kaia Gerber, Kate Beckinsale, Ariana Grande e Phoebe Dynevor, 25enne protagonista di Bridgerton alla quale è stato legato cinque mesi.