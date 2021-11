La capsule potrebbe essere il più grande successo commerciale della linea di intimo modellante dell'imprenditrice Condividi

Tutti pazzi per Skims x Fendi, l'esclusiva capsule collection frutto della collaborazione tra il marchio di intimo shapewear di Kim Kardashian e il brand di lusso Fendi rappresentato dal direttore creativo Kim Jones. La linea di intimo ad edizione limitata ha registrato vendite per un milione di dollari in soli sessanta secondi dall'apertura dello store online, un risultato strabiliante che dimostra ancora una volta quanto ci veda lungo Kim Kardashian il cui intuito in fatto di business è ormai un fenomeno da manuale di marketing.



Record di vendite in sessanta secondi approfondimento Kim Kardashian, il look rosa shocking per il Saturday Night Live. FOTO Che la collaborazione tra Kim Kardashian, icona di stile di fama planetaria, e Kim Jones, designer acclamato a livello internazionale, sarebbe stata un successo era scritto già prima del lancio. A provarlo, il clamore suscitato dalla stampa specializzata e sui social media quando sono apparsi i primi post che annunciavano la realizzazione dell'inedita linea di intimo modellante. L'esplosione della vendita commerciale, attesa online per il 9 novembre, ha superato ogni aspettativa totalizzando la cifra record di un milione di dollari di merce acquistata nel primo minuto di apertura dello shop online. Possiamo solo immaginare la coda per riempire il carrello virtuale ed accaparrarsi gli articoli più ambiti, molti dei quali esauriti - secondo TMZ, che ha riportato la notizia in esclusiva - in ogni colore e taglia disponibile in breve tempo. I primi acquirenti avranno approfittato certamente della newsletter che segnalava l'ora esatta dell'inizio delle vendite online. Tutti gli altri potranno acquistare i capi della capsule sul sito dedicato, disponibile per un tempo limitato, oltre che in alcune boutique fisiche Fendi nel mondo.