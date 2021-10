Kim Kardashian, il look rosa shocking per il Saturday Night Live. FOTO

La famosa imprenditrice, attrice e modella statunitense è stata ospite del leggendario programma comico e di varietà della NBC per la puntata di sabato 9 ottobre. E ha ammaliato tutti con un outfit nella nuance rosa acidissimo, la tinta del cosiddetto shocking pink inventata dalla stilista Elsa Schiaparelli. Sia per arrivare agli studi sia durante la trasmissione sia per l’after-party, la star ha scelto come fil rouge un fil… rosé! Tutte le creazioni sono firmate da Demna Gvasalia, direttore artistico di Balenciaga