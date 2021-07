Kim Kardashian e Kanye West in vacanza insieme per i loro figli

Kim Kardashian e Kanye West, la separazione

In uno degli episodi del reality Keeping Up With the Kardashians, Kim aveva detto, riferendosi al rapper: "Penso che meriti qualcuno che supporti ogni sua mossa, che lo possa seguire dappertutto e trasferirsi in Wyoming. Io non posso farlo". Pare quindi che i motivi della rottura siano da ricondurre principalmente alla distanza. "Voglio la mia felicità pura e sto lavorando per capire come arrivarci. Sento di aver lavorato duro per ottenere ciò che volevo e di aver ottenuto dieci volte più di quanto pensavo fosse umanamente possibile ma non ho qualcuno con cui condividere questo. Non avrei mai pensato di essere sola, pensavo che andasse bene così, che potessi avere solo i miei bambini" ha spiegato la star dei social. "Mio marito si sposta da Stato a Stato. Sono in questo viaggio con lui e questo mi stava bene. Ma dopo aver compiuto 40 anni ho realizzato che no, non voglio un marito che vive in un altro Stato. Ho pensato: 'Oh mio Dio, ecco quando andiamo più d'accordo' ed è una cosa triste per me, non è ciò che voglio". Kanye West, infatti, passa molto tempo nel ranch in Wyoming, comprato nel 2019. Il resto della famiglia, invece, vive a Los Angeles. Nel corso del reality Kim ha spiegato che vorrebbe "Qualcuno che guardi con me gli stessi show, che voglia allenarsi con me ogni giorno. Sono le piccole cose che non ho. Ho tutte le grandi, stravaganti cose che tu possa immaginare, nessuno saprà mai fare questo come lui. Sono grata per quelle esperienze ma penso di essere pronta per le esperienze più piccole che penso significhino molto".