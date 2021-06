Kim Kardashian a Roma visita il Colosseo con il suo staff: la foto

L'influencer americana si trova a Roma con il suo staff, l’hair stylist Chris Appleton e il make up artist Mario Dedivanovic. Il motivo della visita nella capitale non è al momento noto. In attesa di nuovi dettagli, il team si diverte all'ombra del Colosseo

L’hair stylist Chris Appleton, nello staff di Kim Kardashian (TUTTE LE NEWS SULLA DIVA) insieme al make up artist Mario Dedivanovic, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae l'allegro terzetto a Roma, sullo sfondo del Colosseo. Non è stata resa nota la ragione dell'incursione romana dell'influencer e tra gli innumerevoli fan si scatena la curiosità, oltre che l'entusiasmo. Cosa bolle in pentola non è dato di sapere, certo è che a breve qualche aggiornamento arriverà, a meno che Kim non abbia semplicemente voluto trascorrere qualche giorno di relax in Italia, ma è difficile pensare che non ci siano "secondi fini". La regina indiscussa dei social è una imprenditrice con la "i" maiuscola e non ci stupirebbe apprendere che stia lavorando a qualche suo progetto. Nell'attesa, non resta che augurarle buone vacanze!

