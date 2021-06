Kanye West e Irina Shayk in vacanza insieme in Francia

Il rapper americano ha davvero conquistato il cuore di Irina Shayk? Le voci si rincorrono in rete ormai da giorni e il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti in Provenza dove la coppia ha festeggiato il compleanno di lui. Condividi:

Mentre i rumors continuano a fare il giro del web e si fanno sempre più insistenti, il feeling tra il cantante (Kanye West, il primo articolo della sua linea Yeezy Gap è già sold out) e la modella russa (FOTO), sembra essere confermato, quantomeno a giudicare dalle loro ultime foto scattate in Provenza dove la coppia è stata recentemente avvistata. Non è bastato che Kayne West affittasse l'intero resort per tenere lontano gli occhi indiscreti dei paparazzi e salvaguardare così la loro privacy. Le foto pubblicate dal sito del Daily Mail parlano chiaro: l’ex marito dell'influencer Kim Kardashian (Qui tutte le news) e l'ex moglie dell'attore Bradley Cooper (Bradley Cooper e Irina Shayk, dal fidanzamento alla nascita della figlia Lea: fotostoria) si frequentano. I due si vedono da settimane e le voci dei fan parlano ormai da giorni della nuova coppia glamour. Di fatto al momento non c'è stata alcuna conferma, né smentita, e sarà il tempo a rivelarci se si tratta di un flirt estivo o di qualcosa di più profondo e impegnativo. Una cosa è sicura, è difficile pensare si tratti di una "semplice amicizia".

i festeggiamenti per il compleanano approfondimento Kanye West e Irina Shayk nuova coppia? Stando a quanto riportato dal sito inglese, la coppia ha trascorso tre notti presso un lussuosissimo resort francese, Villa La Coste ed è qui, in quest'oasi di pace e bellezza che i due hanno festeggiato il 44mo compleanno del rapper, nato ad Atlanta l'8 giugno 1977. Sul profilo Instagram del Daily Mail (vedi sotto), alcuni giorni fa era già comparso uno scatto dei due e da quel momento la notizia di una possibile relazione tra i divi, ha alimentato il gossip. Molti sono coloro che fanno il tifo a favore di questa nuova unione, non resta che aspettare di capire come evolverà.