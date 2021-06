Kanye West, il primo articolo della sua linea Yeezy Gap è già sold out

Kanye West, cosa sappiamo di Yeezy Gap

Dopo solo poche ore, la Round Jacket è andata esaurita sul sito ufficiale di Gap. Chi l'ha acquistata, però, dovrà aspettare perché il piumino infatti non arriverà prima dell'autunno. Non si sa ancora quando verranno presentati altri capi: il lancio del giaccone è stato, probabilmente, un modo per valutare l'interesse dei consumatori verso la collaborazione tra Kanye e Gap. È passato quasi un anno da quando è stata annunciata la partnership tra il brand statunitense e l'ex marito di Kim Kardashian, che oltre ad essere un rapper è da tempo anche imprenditore. Da quel momento c'è stata grande attesa tra i fan per scoprire quando la linea sarebbe stata messa in vendita, da quali pezzi sarebbe stata composta e a che prezzi. L'amministratore delegato di Gap Sonia Syngal non ha voluto rivelare i dettagli ma pare che la collaborazione preveda un accordo di 10 anni. Yeezy Gap era stata descritta come una linea dedicata a uomo, donna e bambino, venduta nei negozi statunitensi di Gap e sul sito web. La linea non includerà però le scarpe sportive che hanno reso famoso il marchio di Kanye, Yeezy. Non si tratta della prima collaborazione tra il brand del neo 44enne e altri grandi nomi della moda. Rimane ancora saldo il legame con Adidas, che nel solo 2019 ha generato vendite per 1,3 miliardi di dollari.