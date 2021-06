Kanye West e Irina Shayk nuova coppia?

Nuova coppia nel mondo dello spettacolo? Nelle scorse ore il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva alcuni scatti che sembrerebbero confermare il feeling tra il cantante e la modella ( FOTO ), parallelamente People ha svelato alcuni dettagli rivelati da un insider.

Parallelamente, il magazine People ha riportato le dichiarazioni rilasciate da un insider che ha svelato: ”Si conoscono professionalmente da anni. Lui ha iniziato a inseguirla alcune settimane fa. Kanye è un ragazzo persuasivo".

La fonte ha poi rivelato che la coppia avrebbe alloggiato, per tre notti, presso la struttura Villa La Coste: “Lui è uscito con lei a New York prima di festeggiare il compleanno in Francia”.

L’insider ha infine aggiunto: “Lei sembra colpita. Lui l’ha invitata in Francia e lei ha accettato felicemente. Non si stanno frequentando ufficialmente, ma c’è un grande interesse da entrambe le parti”.