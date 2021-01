Kim Kardashian ha 200 milioni di follower: come lei altri cinque vip

Kim Kardashian da record. L'influencer ha raggiunto il traguardo social di 200 milioni di follower su Instagram. Per l'occasione Kim ha voluto ringraziare i suoi fan con un post: "200 milioni. Grazie infinite per l'affetto". Pare che Kim guadagni in media 910mila dollari per ogni post sponsorizzato sulla sua pagina, che nel solo 2019 le avrebbe fatto guadagnare oltre 9 milioni di dollari. Ad avere almeno 200 milioni di follower su Instagram non sono in tanti: come Kim Kardashian ci sono soltanto altri cinque vip