Selena Gomez canta in spagnolo, il nuovo singolo è De Una Vez

La popstar, classe 1992, ha sorpreso i fan pubblicando il nuovo singolo De Una Vez. La voce di Lose You To Love Me ha annunciato l’uscita del brano rivelandone la cover sul suo profilo Instagram che vanta oltre duecento milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Parallelamente, la cantante ha pubblicato anche il videoclip ufficiale del singolo che ha riscosso ottimi consensi tanto da contare già oltre cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.