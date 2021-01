The Weeknd, nel video di "Save Your Tears" c'è la sosia di Selena Gomez

Il nuovo video dell’artista canadese ha attirato le attenzioni degli utenti per la presenza di un’attrice che ricorda molto la sua ex Condividi:

Con oltre 12 milioni di views in 48 ore, il video di “Save Your Tears”, nuovo singolo The Weeknd (le canzoni più famose), è subito entrato nelle tendenze e conquistato i fan dell’artista canadese che dopo lo straordinario successo di “Blinding Lights” continua a macinare numeri da record. “Save Your Tears” è il nuovo estratto dall’album “After Hours” che ha conquistato la top 10 dei dischi più venduti nel 2020 negli Stati Uniti. Il video del nuovo brano ha però attirato maggiormente le attenzioni degli utenti perché numerosi fan hanno notato una sorprendente somiglianza tra l’attrice presente in una scena e Selena Gomez, ex di The Weeknd. La ragazza appare seduta su una sedia da regista come se fosse su un set. I suoi capelli, riccioli corti e voluminosi con frangia, ricordano il look di Selena Gomez (le canzoni più famose) nel video della canzone "Dance Again". The Weeknd e la sosia di Selena Gomez interagiscono un po’ nel video mostrando una certa chimica.

Tutte le ipotesi dei fan e le mosse di Selena Gomez e The Weeknd Tantissimi i commenti degli utenti che hanno così ricordato la relazione tra i due artisti durata circa un anno e conclusa nel 2017. Sono tante le ipotesi sostenute dai fan come quella che la canzone “Save Your Tears” sia dedicata proprio a Selena Gomez. Alcuni sono addirittura convinti che sussurri il nome di Selena nella scena in cui chiede all'attore di ballare. Un altro fan ha notato che anche un’altra ragazza abbia un’acconciatura molto simile ad una delle tante sfoggiate da Selena Gomez. Non è la prima volta che dalla discografia di The Weeknd e della sua ex spuntano eventuali riferimenti o accostamenti da parte degli utenti. Nella canzone “Heartless”, pubblicata a fine 2019, l’artista canadese si era descritto come un uomo senza cuore e dal passato burrascoso che ha cercato di essere una persona migliore grazie al supporto di una donna. In tutto il testo sembrano esserci riferimenti a Selena Gomez e Bella Hadid, i due amori del cantante. La risposta di Selena Gomez, sempre secondo i fan, sembra essere avvenuta nel video di "Boyfriend" dove la cantante guida e tiene in mano un rospo, una scena che ha ricordato il video di “Heartless”.