Selena Gomez è una delle stelle più scintillanti e amate del panorama discografico internazionale. Nel corso degli anni l’attrice e cantante si è imposta come un tornado sulla scena mondiale scalando le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta.

Selena Gomez: le canzoni più famose approfondimento Selena Gomez, in auto video karaoke su TikTok La giovante artista, classe 1992, debutta sulla scena musicale con la formazione Selena Gomez & the Scene conquistando subito l’attenzione del pubblico e della critica. È il 2013 quando la popstar pubblica Stars Dance, il resto è storia. Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, si impone come una delle artiste di maggior successo dell’ultimo decennio.

Naturally - Selena Gomez & The Scene (2009) approfondimento Selena Gomez: da Disney a Woody Allen Naturally, secondo estratto dal disco di debutto Kiss & Tell, si rivela la grande affermazione della cantante raggiungendo la prima posizione della classifica US Dance Club Songs.

Who Says - Selena Gomez & The Scene (2011) approfondimento Selena Gomez, al lavoro da casa per nuova musica. VIDEO Passiamo al 2011 quando il gruppo Selena Gomez & the Scene pubblica Who Says come brano apripista del loro terzo e ultimo disco. Il video ufficiale vanta più di trecento milioni di visualizzazioni su YouTube.

Come & Get It - Selena Gomez (2013) approfondimento 10 film da vedere secondo Selena Gomez Come & Get It segna il debutto della cantante come solista. Il singolo si rivela immediatamente un grandissimo successo conquistando ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre tre milioni di copie.

Same Old Love - Selena Gomez (2015) Facciamo un salto in avanti di due anni arrivando a una delle canzoni più amate della discografia di Selena Gomez, Same Old Love è il secondo singolo del disco Revival che sottolinea la continua e costante crescita artistica della cantante.

Kill Em with Kindness - Selena Gomez (2015) Kill Em with Kindness chiude l’era del secondo album di Selena Gomez; il video ufficiale conta oltre 485.000.000 di visualizzazioni su YouTube