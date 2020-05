Selena Gomez, al lavoro da casa per nuova musica. VIDEO

Il singolo “Boyfriend” e il successo di “Rare”

Ad aprile Selena Gomez ha pubblicato il singolo “Boyfriend”, uno dei tre brani inediti presenti nella versione deluxe dell’album “Rare”. Per l’occasione l’artista aveva dichiarato la sua voglia di offrire un brano spensierato che parla del come cadere e rialzarsi più volte e più volte quando si è innamorati. Successivamente ha raccontato che il brano è stato scritto prima del lockdown e ha chiuso con una raccomandazione per tutti: “Come il resto del mondo, sto pregando per la sicurezza, l'unità e la guarigione durante questa pandemia”. L’ultimo album di Selena Gomez è “Rare”, uscito a gennaio 2020 e a quasi quattro anni di distanza dal grande successo di “Revival”. Il progetto discografico è stato anticipato dai singoli “Lose You to Love Me” e “Look at Her Now”. Poi è stato possibile ascoltare anche i brani “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves” (in collaborazione con il Dj Marshmello), “Flawless” e “Back to You”. La versione standard di “Rare” è composta da undici brani inediti, mentre gli ospiti presenti sono il rapper statunitense Ricardo Valdez Valentine, in arte 6LACK, e il collega Kid Cudi. Il 10 aprile 2020 l'album è stato ristampato con altre tre canzoni inedite (Boyfriend, Souvenir e She) e una nuova copertina. Il singolo apripista “Lose You to Love Me” ha permesso a Selena Gomez di conquistare per la prima volta il primo posto in classifica tra i brani più venduti negli Stati Uniti.