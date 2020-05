10 film da vedere secondo Selena Gomez

La star americana svela le sue pellicole preferite, da non perdere per una botta di suspense e adrenalina o di una serata tutta da ridere. Fra titoli horror e commedie divertenti. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

Dopo i consigli sui film romantici e sulle pellicole sportive da vedere in quarantena, arriva la top ten della star Selena Gomez, che attraverso le Storie di Instagram consiglia ai follower alcuni titoli da non perdere, fra cinema dell’orrore e pellicole per ragazzi. Solo pochi giorni fa, sul social aveva parlato della sua personale colonna sonora da quarantena (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA).

L'uomo invisibile (2020)

Una presenza invisibile che segue una donna dopo il suicidio del marito, fra avvenimenti misteriosi e sensazioni inquietanti. Il film è scritto e diretto da Leigh Whannell, con Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen nel cast.

American Hustle - L'apparenza inganna (2013)

Non è una pellicola dell’orrore, ma tiene lo spettatore con il fiato sospeso. Ispirato a vicende reali, il titolo diretto da David O. Russell indaga le storie più torbide di corruzione che coinvolgono le nomine politiche più alte degli Stati Uniti. Ambientato negli anni Settanta, ha vinto tre Golden Globe e ha ottenuto dieci candidature agli Oscar.

Dopo il matrimonio (2019)

Michelle Williams, Julianne Moore e Billy Crudup portano in scena intrighi familiari e delicate relazioni nel film di Bart Freundlich, remake dell’omonimo titolo del 2006 di Susanne Bier. La pellicola, a causa del coronavirus, non è ancora giunta nelle sale italiane, ma appuntatevi il titolo: non si può perdere, parola della Gomez.

Zodiac (2007)

David Fincher tiene il pubblico incollato allo schermo con questo thriller ispirato alle vicende del “killer dello zodiaco”, il serial killer che fra gli anni Sessanta e Settanta ha versato sangue nella città di San Francisco, in California. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Anthony Edwards fra gli interpreti.

Diamanti grezzi (2019 )

Contrabbando di pietre preziose, gioco d’azzardo, corruzione sono gli ingredienti della pellicola diretta da Josh e Benny Safdie. Diamanti grezzi rappresenta l’occasione per l’attore Adam Sandler, nei panni del gioielliere protagonista, di dimostrare di poter interpretare con successo anche un ruolo drammatico, lontano dalla comicità che solitamente lo contraddistingue su piccolo e grande schermo.

Jennifer's Body (2009)

La regista Karyn Kusama dirige Megan Fox in questo horror del 2009, dove la star interpreta la cheerleader Jennifer Check. Il film si ispira al cult anni Ottanta Schegge di follia, con un briciolo di splatter.

Se il cinema horror vi appassiona, aggiungiamo alla selezione della Gomez i film SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK e GHOST STORIES, a maggio su Sky Cinema.

Selena Gomez chiude la sua personale top ten dei film da vedere con quattro commedie adolescenziali:

Ragazze a Beverly Hills (1995)

Due adolescenti nella patinata Beverly Hills, fra primi amori, compagni di scuola e relazioni familiari.

Le insolite sospette - Sugar & Spice (2001)

Una coppia di liceali aspetta un bambino: quando la vita familiare mostra loro le prime difficoltà economiche, le amiche di lei - cinque cheerleader - accorrono in aiuto, improvvisandosi rapinatrici di banca.

Election (1999)

Reese Witherspoon è la giovane studentessa Tracy, Matthew Broderick è il suo insegnante Jim McAllister: los scontro fra due generazioni raccontato con leggerezza nel film diretto da Alexander Payne.

Amori e disastri (1996)

Commedia romantica, a tratti esilarante diretta dal regista David O. Russell. Nel ruolo dei protagonisti troviamo Ben Stiller (Mel) e Patricia Arquette (Nancy), sposati sul set.

