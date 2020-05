Sport e quarantena: i film da guardare. QUIZ

Siete degli appassionati sportivi ma l’emergenza attuale vi costringe a casa? Ecco le pellicole più belle di sempre dedicate allo sport, per sognare il momento in cui si potrà tornare ad allenarsi all’aria aperta. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

Basket, pugilato, tennis: il cinema strizza l’occhio allo sport, portando sul grande schermo campioni del passato e semplici appassionati nati dalla fantasia di sceneggiatori e registi.

Ecco la nostra selezione di pellicole che ogni sportivo - oggi costretto agli allenamenti indoor dalla pandemia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA) - saprà amare.

Wolves - Il campione (2016)

Il basket come metafora della vita. Nel film diretto da Bart Freundlich, con Michael Shannon e Carla Gugino, il protagonista Anthony è una giovane promessa della pallacanestro. Ma non basta mandare la palla in cesta per trovare la felicità, fuori e dentro il campo.

The Wrestler (2008)

La parabola di un campione di wrestling, il lottatore Randy "The Ram" Robinson, con il volto di Mickey Rourke. Il film di Darren Aronofsky vince il Leone d'Oro al 65esimo Festival di Venezia, due Golden Globe e riceve due nomination agli Oscar. Mercoledì 20 maggio su Sky.

Il sapore della vittoria - Uniti si vince (2000)

Tensioni razziali in campo per Denzel Washington, che interpreta un allenatore di football afroamericano in un liceo della Virginia. Il film di Boaz Yakin si ispira a fatti realmente accaduti negli anni Settanta.

Veloce come il vento (2016)

Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi in un titolo sulla vita del campione di rally degli anni Ottanta Carlo Capone. Sei premi vinti ai David di Donatello del 2017.

Tonya (2017)

Fino a dove sareste disposti a spingervi per il successo? L’attrice Margot Robbie interpreta la pattinatrice sul ghiaccio Tonya Harding, la campionessa protagonista di un grave scandalo sportivo negli anni Novanta. A metà fra biopic e docufilm. Mercoledì 3 giugno su Sky.

Borg McEnroe (2017)

Una rete da tennis, un paio di racchette e due leggende dello sport: il regista Janus Metz porta in scena la storica rivalità fra il campione svedese Björn Borg (Sverrir Gudnason) e lo statunitense John McEnroe (Shia LaBeouf). A fare da sfondo, il leggendario torneo di Wimbledon del 1980. Mercoledì 13 maggio su Sky.

Race - Il colore della vittoria (2016)

Sport e discriminazione razziale. Il film di Stephen Hopkins racconta la storia del campione di atletica degli anni Trenta Jesse Owens, vincitore di quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino.

The Fighter (2010)

Ad ispirare la pellicola sul pugilato di David O. Russell è la storia vera del campione dei pesi massimi Micky Ward. Nel cast troviamo Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams. Mercoledì 6 maggio su Sky.

Best (2000)

L’ascesa, con soldi e fama, e la caduta, fatta di abusi di droga e alcool e gioco d’azzardo, del leggendario calciatore George Best, interpretato nel film di Mary McGuckian dall’attore John Lynch. Il calciatore nordirlandese è considerato fra i più grandi campioni di sempre e nel 1968 è stato insignito del Pallone d’oro. Mercoledì 27 maggio su Sky.

Invictus - L'invincibile (2009)

La storia politica del Sudafrica guidato da Nelson Mandela, dopo la fine dell'apartheid, passa per lo sport nazionale del paese, il rugby. Clint Eastwood dirige Morgan Freeman e Matt Damon (entrambi ricevono una nomination all'Oscar l’interpretazione).

