Selena Gomez, in auto video karaoke su TikTok

Oltre un milione e 800 mila apprezzamenti dopo un solo giorno e ben otto milioni di visualizzazioni. Numeri da record per Selena Gomez ( FOTO ) e l'ultimo video pubblicato su TikTok. In auto la popstar ha registrato un brevissimo post dove canta, in pieno stile karaoke, il ritornello di " Past Life ", il duetto con Trevor Daniel . Uscita il 26 giugno, la canzone è il remix del singolo dell'artista che, nella nuova versione, ha scelto di collaborare proprio con Selena Gomez. Una presenza per impreziosire ulteriormente il brano. Per l'occasione i due hanno anche pubblicato un lyric video girato in diretta Instagram, in collegamento dalle rispettive abitazioni. Su TikTok la popstar ha scelto di reinterpretare "Past Life" taggando anche il collega e autore del brano.

I’ll never let you figure me out @iamtrevordaniel ##pastlife ##duetwithme

Il successo di Selena Gomez su TikTok

Con oltre 19 milioni di followers, Selena Gomez è tra le artiste più seguite su TikTok. Tante sue canzoni si sono trasformate in challenge intraprese dagli utenti, un aspetto che sottolinea ulteriormente l'importanza della popstar sul famoso social network. Solo qualche settimana fa infatti, "Boyfriend", uno dei tre brani inediti presenti nella versione deluxe dell'album "Rare", era entrato nella classifica dei più utilizzati su TikTok. Un grande successo per il singolo che rappresenta un bellissimo regalo per tutti i fan che da tempo aspettavano questa canzone. Una canzone speciale per Selena Gomez come dichiarato dalla stessa artista: “Molti di voi sanno quanto io sia entusiasta di pubblicare Boyfriend. È un brano spensierato che parla del come cadere e rialzarsi più volte e più volte quando si è innamorati, ma è anche una presa di coscienza del fatto che non si ha bisogno di nessuno al di fuori di se stessi per essere felici”.

L'album "Rare" e le versioni rilasciate

Cantante e attrice (scopri i migliori film), Selena Gomez è ritornata sulle scene ad inizio 2020 con l'album "Rare". Si tratta del terzo disco in carriera ed è arrivato a quasi quattro anni di distanza dal grande successo di “Revival”. Anticipato dai singoli “Lose You to Love Me” e “Look at Her Now”, "Rare" è diventato il terzo album consecutivo a debuttare al primo posto nella classifica dei dischi più venduti negli Stati Uniti. Grande successo anche nel Regno Unito dove ha raggiunto per la prima volta la top 5. Il riscontro ottenuto ha spinto Selena Gomez a pubblicare una versione deluxe dell'album, uscita ad aprile, con l'aggiunta di tre canzoni inedite (Boyfriend, Souvenir e She), una lista tracce riarrangiata e una nuova copertina. In tutto "Rare" è stato pubblicato in edizione standard, in vinile con la traccia bonus "Feel Me" e un'altra edizione speciale con cinque singoli pubblicati fra il 2017 e il 2018 (Bad Liar, Fetish, It Ain't Me, Wolves e Back to You). In Giappone invece è stata pubblicata una versione che include diciotto tracce, un DVD con i video musicali dei due singoli Lose You to Love Me e Look at Her Now e i rispettivi dietro le quinte.