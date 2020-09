Selena Gomez mostra la cicatrice dopo il trapianto di rene

La cantante e attrice statunitense ha da poche ore postato una foto su Instagram in cui per la prima volta non nasconde i segni dell’operazione che ha subito nel 2017. Spiegando che finalmente l’ha non solo accettata ma che addirittura ora ne va fiera. Perché “all bodies are beautiful”, come la popstar conclude nella didascalia al post



Selena Gomez ha da poche ore postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra per la prima volta la cicatrice del trapianto di rene a cui è stata sottoposta nel 2017.

La postar rompe così il tabù della “vergogna del corpo”, arruolandosi in prima linea nella battaglia contro il body shaming. A favore della body positivity.



Si tratta della primissima occasione in cui la cantante e attrice rivela quella “ferita” di sé: una ferita guarita (cicatrizzata appunto) che tuttavia ha lasciato come strascico una ferita profonda, interiore. Quella del non accettarsi. Eppure come la guarigione dei tessuti richiede tempo e pazienza, anche la cicatrizzazione emotiva e interiore necessita di un certo iter. Spesso ben più lungo rispetto a quello meramente corporeo.

approfondimento Selena Gomez ha rischiato la vita dopo il trapianto di rene Nella didascalia di cui Selena Gomez ha corredato il post si legge: “Quando feci il trapianto di rene, ricordo che all’inizio era difficile mostrare la mia cicatrice. Non volevo che si intravedesse nelle foto, così indossavo accessori o tenevo oggetti che in qualche modo la coprissero. Ora invece mi sento fiduciosa e a mio agio con ciò che sono e con quello che ho passato… e sono fiera di tutto questo”.



Dopodiché si congratula con La Mariette, il brand di costumi da bagno che ha come mission l’inclusività e l’accettazione del proprio corpo (marchio del costume intero che la Gomez indossa nella foto postata su IG). Una firma di swimwear che scaglie come testimonial e modelle donne plus size, con cellulite, smagliature in evidenza, pancetta, rotolini... E cicatrici appunto. Insomma: tutto ciò che caratterizza ogni donna vera, a dispetto di quello che i media, la moda e la pubblicità vuole farci credere a colpi di Photoshop e perfezione innaturale.