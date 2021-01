Selena+Chef, annunciata la seconda stagione

Selena Gomez , classe 1992 , è pronta per tornare ai fornelli nei nuovi episodi della serie in onda su HBO Max. Nelle scorse ore la popstar ha comunicato l’arrivo della seconda stagione rivelandone anche la data di debutto.

Selena Gomez: l’annuncio su Twitter

approfondimento

Dalle vette delle classifiche musicali al grande schermo, la voce di Lose You To Love Me è uno dei volti più brillanti e amati del panorama internazionale grazie anche a singoli in grado di conquistare numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi Kill Em with Kindness, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Dopo il successo riscosso dalla prima stagione, Selena Marie Gomez, questo il nome all’anagrafe, è pronta ora per tornare in cucina.

Poche ore fa la popstar ha annunciato l’arrivo della seconda stagione della serie Selena+Chef, dopo lo speciale del Giorno del Ringraziamento; la cantante si appresta a divertire nuovamente il pubblico, come annunciato tramite un video condiviso sul suo profilo Twitter che conta più di sessantaquattro milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.