Selena Gomez lancia la sua nuova collezione beauty Stay Vulnerable

approfondimento

Selena Gomez lancia il suo brand "Rare Beauty"

Ciascuno dei prodotti della collezione è disponibile nelle tonalità Nearly Apricot, Nearly Rose, Nearly Neutral, Nearly Mauve e Nearly Berry. I prodotti della linea Stay Vulnerable sono: un ombretto liquido, presentato come duraturo, impermeabile e resistente alle pieghe; c'è poi il blush in crema liquido, che può essere applicato sia con le dita che con un pennello. Infine c'è il gloss, che si impegna ad offrire un'idratazione simile a un balsamo con una finitura liscia ma non appiccicosa. I prezzi dei prodotti della linea Stay Vulnerable vanno dai 18 ai 21 dollari. Selena ha inoltre aggiunto alcuni accessori alla nuova linea: una make-up bag, degli sticker e un pennello per occhi. Stay Vulnerable è già sold out online ma sarà disponibile anche nelle profumerie Sephora e sul sito ufficiale.

Selena Gomez e Rare Beauty

Lo scorso settembre Selena Gomez ha lanciato il suo brand di cosmesi, Rare Beauty, per promuovere un'idea di trucco, basata sull'individualità e sull'amor proprio. "Tutto ciò che facciamo ti incoraggia a truccarti come preferisci lasciando trasparire la tua unicità" ha spiegato l'artista 28enne.