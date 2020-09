Selena Gomez lancia il suo brand "Rare Beauty"

È in vendita da oggi, 3 settembre, la linea di prodotti di bellezza della cantante. “Voglio che ognuno di noi finisca di paragonarsi agli altri. Non siamo definiti da una fotografia, da un like o da un commento”

Anche Selena Gomez ha una sua linea di prodotti di bellezza, “ Rare Beauty ”, in vendita da oggi 3 settembre sul sito di Sephora e sul sito ufficiale del brand. Ci sono prodotti per il viso, per gli occhi, per le labbra, ma anche accessori. Una linea che, nelle intenzioni della sua creatrice, vuole celebrare ciò che ci rende unici , spronandoci a non cadere nelle trappole social che invece generano insicurezza.

"Sono così entusiasta di questi prodotti di bellezza che non solo lavorano benissimo, ma celebrano anche ciò che rende unico ognuno di noi", ha detto la cantante 28enne in un comunicato stampa. "Questi prodotti non riguardano l'essere qualcun altro, ma l'essere chi sei tu veramente, sia che si tratti di un viso pieno di trucco audace o di un make up acqua e sapone. Il trucco è qualcosa di cui godere, non è qualcosa di cui hai bisogno. Voglio che ogni persona si senta bella esattamente per come è”. Le formule dei prodotti sono pensate per essere traspiranti, adatte all'uso quotidiano e ad un make up fresco e naturale. Il brand ha lo stesso nome dell'album del 2020 di Selena Gomez, “Rare”. Una parola che per lei significa amor proprio e volontà di abbracciare le proprie imperfezioni . “Rare è una parola così speciale per me perché si tratta di eliminare il bisogno di perfezione. Rare significa sentirsi a proprio agio con la persona che siamo, abbracciandola, amandola, accettandola. C'è così tanta bellezza nell'imperfezione e la mia speranza è che tutti voi lo possiate vedere. Voglio solo che smettiate di confrontarvi con le persone e iniziate ad abbracciare chi siete ” ha spiegato su Instagram.

Nel corso di un'intervista ad Elle, Selena ha rivelato la sua idea di bellezza: “Mi sento molto bella quando sono con le persone che amo. Penso che ciò avvenga quando abbasso completamente la guardia e non mi importa di come appaio. Questa è una gran cosa perché i miei amici non fanno parte del mondo dello spettacolo e questo mi fa stare bene. Ho iniziato a lavorare quando avevo sette anni, quindi il mio rapporto con il trucco si è costantemente evoluto. Penso ci siano stati momenti in cui forse non mi sono sentita al meglio, forse mi sono autocriticata e mi sono messa a confronto con altri. Ecco, era questa visione che volevo infrangere, prima di tutto per me stessa”.

Selena Gomez e il sostegno alla salute mentale

In qualità di sostenitrice della salute mentale (Selena Gomez ha rivelato di essere bipolare e di aver sofferto di depressione) l'ex stellina Disney ha lanciato anche il “Rare Impact Fund” nel tentativo di raccogliere 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per fornire accesso ai servizi di salute mentale per le comunità svantaggiate. L'un percento di tutte le vendite di Rare Beauty, insieme ai fondi raccolti dai partner, andrà così a beneficio del Rare Impact Fund. Selena ha inoltre dato vita al Rare Beauty Mental Health Council, un consiglio che guiderà la strategia dell'azienda composto da consulenti provenienti da importanti università, organizzazioni e aziende focalizzate sulla salute mentale.