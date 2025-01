Zack, cane eroe, trama e cast del film tratto da un romanzo israeliano

Cinema

In occasione della Giornata della Memoria, riproponiamo alcune delle pellicole più toccanti e celebri della storia del cinema. Da quella più famosa di tutte (“Schindler’s list” di Steven Spielberg) al capolavoro italiano, anch’esso celebre in tutto il mondo, ossia “La vita è bella” di Roberto Benigni, fino al premio Oscar come Miglior film internazionale del 2024, 'La zona d'interesse'. Per non dimenticare, mai A cura di Camilla Sernagiotto