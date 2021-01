Kim Kardashian e Kanye West verso divorzio

approfondimento

Dopo sei anni di matrimonio e più di otto anni insieme, la star dei reality Kim Kardashian e il rapper Kanye West starebbero per separarsi. Secondo il New York Post, il divorzio sarebbe “imminente” perché il loro matrimonio è al capolinea, Nella sua rubrica dedicata al Gossip Page Six, si citano fonti vicine alla coppia secondo cui Kim avrebbe reclutato Laura Wasser, una avvocatessa specializzata nei divorzi dei vip per far valere le sue pretese.