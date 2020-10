I 40 anni di Kim Kardashian, dal reality agli studi da avvocato. FOTO

15/18 ©Getty

Nel 2019 Kim Kardashian, dopo le indiscrezioni circolate, ha confermato di aver iniziato un apprendistato di 4 anni in uno studio legale di San Francisco con l’obiettivo di diventare un avvocato, seguendo le orme del padre Robert. Una scelta fatta dopo il caso di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che si trovava in prigione dal 1996 con una condanna all’ergastolo per un crimine di droga non violento, e che è stata graziata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump anche grazie all’interesse e all’impegno della moglie di Kanye West