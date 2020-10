Coronavirus, Kim Kardashian parla della malattia di Kanye West

La moglie del cantante ha parlato, in un'intervista a Grazia, delle difficoltà incontrate dopo che il marito è risultato positivo al Covid-19. "Cambiavo le lenzuola con i guanti, ero sola con 4 bambini"

"Kanye ha avuto il Covid all'inizio, quando nessuno sapeva davvero cosa stesse succedendo". Così Kim Kardashian, in un'intervista a Grazia , ha raccontato come la famiglia ha affrontato il coronavirus contratto dal marito e cantante Kanye West. Il rapper è risultato positivo a marzo, all'inizio della pandemia, più o meno quando anche Tom Hanks e Rita Wilson hanno annunciato di aver contratto il virus ( TUTTI I VIP POSITIVI ).

"Cambiavo le lenzuola con i guanti"

Kim ha raccontato di aver vissuto momenti difficili per evitare di essere, a sua volta, contagiata dal marito. La moglie di Kanye West si è ritrovata da sola con quattro figli e nessun altro in casa che potesse aiutarla. "Ho dovuto cambiare le sue lenzuola e aiutarlo ad alzarsi dal letto quando non si sentiva bene. È stata una sfida - ha detto - perché il virus era ancora sconosciuto. Cambiare le sue lenzuola con guanti e una visiera è stato davvero un momento spaventoso".