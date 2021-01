Dwayne Johnson ha donato un'auto all'uomo che l'ha aiutato da bambino

Dwayne Johnson regala un'auto da 30mila dollari

“The Rock” ha regalato un pick up da 30mila dollari all'uomo che lo accolse quando era un ragazzo senzatetto. Bruno Lauer, questo il nome dell'uomo, usò i suoi risparmi per comprargli la sua prima automobile. In una lunga didascalia, Dwayne ha rivelato i dettagli della loro amicizia: "Buon Natale, Bruno. Ti voglio bene, fratello! La mia vita (soprattutto la mia adolescenza) è stata piena di colpi di scena e svolte selvagge. Eppure Dio e l'universo hanno sempre trovato un modo per mettere sul mio cammino alcune persone che avrebbero cambiato la traiettoria della strada che stavo percorrendo. Mia madre ed io siamo stati sfrattati ed io sono stato mandato a Nashville, nel Tennessee, a vivere con mio padre. Quando sono atterrato a Nashville, ho subito scoperto che non avrei vissuto con mio padre. Succede, i piani cambiano e va così. Invece dovevo andare a vivere con un ragazzo di nome Bruno, che all'epoca viveva in una stanza minuscola in un posto chiamato motel Alamo Plaza. Bruno avrebbe potuto (e dovuto) dire diavolo 'No, non starò con un ragazzo che non conosco', ma non l'ha fatto. Ha accolto questo ragazzo e siamo diventati amici per tutta la vita. La tua gentilezza e il tuo cuore hanno contribuito a cambiare la traiettoria della mia vita. Goditi il tuo nuovo viaggio e porta a Walls, Mississippi il mio amore e la mia gratitudine". Bruno ha quindi aiutato l'attore dopo che lui e sua madre erano stati sfrattati dalla loro casa alle Hawaii. Bruno ha accolto Dwayne a 15 anni e i due hanno vissuto insieme nella roulotte dell'uomo a Nashville. Lauer ha inoltre aiutato l'attore ad acquistare la sua prima auto quando stava cercando di lanciare la sua carriera da wrestler. Per ringraziare Bruno, Dwayne Johnson ha deciso così di regalargli, il giorno di Capodanno, una Ford F150, un pick up del valore di circa 30.000 dollari.