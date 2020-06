La vita di Dwayne 'The Rock' Johnson immortalata in un video

Dwayne Johnson (FOTO) è senza alcun dubbio uno dei personaggi dello spettacolo tra i più ricchi e influenti su Instagram. Da anni è tra le prime posizioni di queste speciali classifiche grazie ad un’attività costante e al grande seguito ottenuto negli Stati Uniti. Prima da wrestler e poi da attore e produttore, Dwayne Johnson (i migliori film) è riuscito a conquistare i social ed ha raggiunto quota 188 milioni di followers. Numeri da capogiro e così, conti alla mano, ogni suo post ha un valore di circa 882 mila dollari. Per questo il video pubblicato pochi giorni fa ha fatto il giro del web e ha emozionato tutti i suoi fan. L’attore ha infatti proposto un video creato dal fotografo e storyteller Jon Brandon Cruz. Da circa un anno ha potuto vivere la vita di Dwayne Johnson, essere a stretto contatto con lui e poter raccontare la sua quotidianità. Dal ring al mondo del cinema passando per il grande amore per la sua famiglia, Jon Brandon Cruz ha voluto omaggiare al meglio l’attore con un video che racconta la sua vita.

Un video tributo alla vita di Dwayne Johnson

Il video tributo è stato apprezzato dalla star di Hollywood che ha deciso di condividerlo e raccontarlo ai suoi followers. Jon Brandon Cruz fa partire il video con una foto, quella di Dwayne Johnson alle prese con l’evento di wrestling Wrestlemania 2000. All’epoca guardava il suo idolo sul ring e racconta che dopo 20 anni è diventato il fotografo personale dell’attore avendo la possibilità di vivere ogni emozione e tutti gli alti e bassi che sono tipici di ogni carriera. Il video offre un montaggio di alcuni dei momenti più importanti che il fotografo ha catturato per l'icona di Hollywood. Le riprese della sua vita quotidiana sono lì, con foto e video di Dwayne Johnson intento a rilassarsi o ad allenarsi. Lo vediamo anche sul posto di lavoro, scherzando con Kevin Hart o attraversando il red carpet. Ma Jon Brandon Cruz ha scelto di mostrare anche alcuni momenti emozionanti della vita personale di Dwayne Johnson. L’emozione di vedere la figlia maggiore lottare o le foto del suo matrimonio, così come i tanti momenti adorabili con le proprie figlie, un video che racchiude tutta la vita di Dwayne Johnson. Tra le immagini anche le decisioni politiche (l’attacco a Trump) di Dwayne Johnson in particolare quando si è schierato “con la sua gente in segno di protesta” contro la costruzione di un telescopio sul vulcano Mauna Kea delle Hawaii.