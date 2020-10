Young Rock, annunciato il cast della serie

Il cast della serie

approfondimento

"The Rock" si schiera con Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca

Una carriera lungo la quale ha inanellato un successo dietro l’altro, interpretazioni che hanno conquistato il pubblico a livello internazionale, film in grado di incassare milioni di dollari al botteghino, stiamo ovviamente parlando di Dwayne Johnson, comunemente noto come The Rock.

L’attore ed ex wrestler (FOTO) ha presentato la nuova serie tramite il suo profilo Instagram che conta oltre centonovanta milioni di follower che lo rendono l’attore più seguito della piattaforma.

Dwayne Douglas Johnson, questo il nome all’anagrafe, ha parlato del progetto, queste le sue parole: “Inizia ufficialmente la produzione di Young Rock. La serie sarà basata sulla mia infanzia selvaggia e imprevedibile e sugli anni della mia crescita”.

Il primo nome svelato è quello di Bradley Constant che avrà il compito di rivestire l’attore a quindici anni.