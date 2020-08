"Black Adam", il teaser del nuovo film con The Rock

Nel teaser trailer recentemente presentato si sente la voce di The Rock , il quale vestirà i panni del protagonista nella pellicola diretta da Jaume Collet-Serra. Il timbro di Dawyne Johnson è inconfondibile e caratterizzerà inevitabilmente la figura ideata da Otto Binder e C.C. Beck nel 1945, storicamente nemesi di Shazam . Il motion comic è stato indubbiamente il modo migliore per non fare attendere ulteriormente i fan, visto che al momento non sono disponibili scene ufficiali: non si è ancora girato nemmeno un secondo a causa dei rinvii dovuti all’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Nel weekend è andato in scena il DC FanDome , l’evento di fumetti e intrattenimento che si è tenuto virtualmente sul sito della DC Comics. Nel corso di questa manifestazione sono state svelate tantissime novità e c’è stato modo anche di ammirare il motion comic di “Black Adam” , il film su uno dei più grandi avversari della Famiglia Marvel. L’avvio delle riprese è slittato all’inizio del prossimo anno e dunque la Warner Bros. dovrà correre per rispettare i temi di consegna, visto che la pellicola dovrebbe essere una delle grandi protagoniste nelle sale durante le festività natalizie del 2021.

CHI È BLACK ADAM? LA STORIA DEL PERSONAGGIO

Il suo vero nome è Teth Adam, uno degli avversari più potenti della Famiglia Marvel. È un guerriero potenziato dal Mago Shazam. Nel corso degli anni è stato anche ridefinito come un antieroe corrotto e ha fatto parte per un breve periodo della Justice Society. Può volare, controllare le condizioni meteorologiche, usare l’elettricità e si è spesso definito in questo modo: “Non sono un malvagio... non nella definizione stretta legata all'autoproclamatosi mondo "moderno"”.

Nel lungometraggio non ci si rifarà alla sua prima incarnazione, dov’era un cattivo a tutto tondo e predecessore egiziano di Shazam, ma sarà più vicino all’antieroe definito nel corso del tempo dagli sceneggiatori Geoff Johns e Davis S. Goyer. The Rock non interpreterà dunque un villain totale, anche perché sarebbe stato davvero poco vicino al carattere dell’attore statunitense.

DWAYNE JOHNSON, L’ATTORE PIÙ PAGATO DI HOLLYWOOD: I SUOI ULTIMI LAVORI

Dwayne Johnson (alias The Rock) è l’attore più pagato di Hollywood con 87,5 milioni di dollari guadagnati nel 2019. Secondo la classifica pubblicata da Forbes, l’ex wrestler è in cima alla graduatoria per il secondo anno consecutivo. Un risultato dovuto ai tanti blockbuster delle ultime stagioni come “Fast & Furious 8”, “Baywatch”, i due nuovi capitoli di “Jumanji”, “Skyscraper”, “Una famiglia al tappeto” e “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”. Per il 2021 è annunciato anche “Jungle Cruise”, sempre diretto da Jaume Collet-Serra.