Quanto guadagnano le star su Instagram? Il primo in classifica è...

La Instagram Rich List dell'agenzia inglese di digital marketing Hopper HQ fissa la classifica 2020 dei migliori influencer al mondo - dove per "migliori", nella logica del Web attuale, s'intende evidentemente i più pagati: per ogni singolo post.

La ricerca per categorie ci consente di scoprire per esempio che la prima food celebrity è Jamie Oliver (19.300 dollari a post), mentre Chiara Ferragni (di cui è appena uscito il video di "Non mi basta più" con Baby K) con i suoi 59.700 dollari per post occupa il terzo gradino del podio nella categoria Fashion, dietro Bella Hadid e Emily Ratajkowski. Sempre Chiara Ferragni è dunque la prima dei tre italiani in top 100, esattamente in 65^ posizione, con il consorte Fedez (84° posto) scavalcato anche da Gianluca Vacchi (71°).