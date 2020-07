Baby K e Chiara Ferragni, esce il video di Non mi basta più

Dopo i tradizionali annunci social e un lungo conto alla rovescia è finalmente online il video di “Non mi basta più”, il nuovo singolo di Baby K (FOTO) e Chiara Ferragni (FOTO) e candidato ad essere tra i tormentoni dell’estate 2020. Girato da Andrea Folino, il video esplora la dimensione del viaggio, che, proprio come la felicità, è prima di tutto uno stato mentale. Il messaggio è chiaro: per sentirsi in vacanza non è necessario visitare mete esotiche o esclusive, basta la musica e l’amica giusta. Ci pensano poi l’immaginazione e la fantasia al resto. Il video unisce la spy story al fantastico e alla comedy americana tutta al femminile.

Registrato nel completo rispetto delle norme di sicurezza da contenimento COVID-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), il video è ambientato in una pista d’atterraggio, un hangar dell’Aeroporto di Milano Linate e negli interni lussuosi di un jet privato in cui le due protagoniste scherzano e giocano, facendosi sempre più belle e improvvisando un’imperdibile sfilata di moda. La regia, la fotografia e il lavoro di postproduzione -che integra animazioni di elementi 3D- creano immagini di forte impatto visivo portando lo spettatore in una scena caratterizzata da un’atmosfera a tratti onirica che trasmette energia e divertimento. La collaborazione tra Baby K e Chiara Ferragni sembra funzionare a meraviglia e la canzone in poco tempo ha subito scalato le classifiche insidiando le prime posizioni in Italia e conquistando la vetta in Argentina. La stessa Claudia Nahum, vero nome di Baby K, ha comunicato il primo posto nel Paese sudamericano con un post sui social, un traguardo davvero importante che ha dato lo slancio per l’assalto alla classifica dei singoli più venduti ed ascoltati in Italia.