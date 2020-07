Baby K: "Non mi basta più è al primo posto su iTunes Argentina"

L’estate sembrerebbe aver già trovato i protagonisti delle sue classifiche musicali. Infatti in questi giorni tantissimi artisti italiani e internazionali hanno pubblicato i singoli con i quali si apprestano a dominare la scena discografica nei prossimi mesi: tra loro anche Baby K .

Baby K: il primo posto in Argentina

Baby K e Chiara Ferragni hanno deciso di prendere parte alla gara per il titolo di tormentone dell’anno con il brano Non mi basta più in cui l’imprenditrice, influencer e modella ricopre il ruolo di special guest.

Nel corso degli anni la voce di Playa ha abituato i fan a canzoni dai ritmi travolgenti e testi accattivanti in grado di rimanere in testa al primo ascolto; sulla stessa lunghezza d’onda Non mi basta più, che ha subito ottenuto grandi consensi da parte del pubblico, raggiungendo anche un importante traguardo fuori dai confini nazionali.

Infatti, poche ore fa Baby K ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che conta più di 700.000 follower ottenendo subito migliaia di like.

La cantante ha comunicato il primo posto di Non mi basta più su iTunes Argentina, un traguardo davvero importante; la corsa al titolo di tormentone dell’anno è ora più infuocata che mai.