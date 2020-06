Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana debutta come cantante

La giovane Jasmine è pronta per seguire le orme dei suoi genitori. La primogenita di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi ha appena fatto il suo debutto nel panorama discografico, il singolo d’esordio si intitola Ego.

Da un lato una delle colonne portanti della musica italiana nel mondo, dall’altro una delle celebrity più popolari del Bel paese che vanta anche un passato come popstar, al centro Jasmine .

Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 30 Giu 2020 alle ore 3:48 PDT

Nel singolo Jasmine si mostra in una veste inedita, ovvero come rapper con testi accattivanti e un lavoro visual davvero curato nei minimi dettagli.

Jasmine Carrisi: il successo social

Jasmine Carrisi vanta anche un grande successo social. Infatti, la giovane rapper conta più di 66.000 follower su Instagram che la seguono ogni giorno.

La ragazza è solita raccontare frammenti della sua vita: da teneri scatti del passato in compagnia del papà a momenti di relax e viaggi in giro per il mondo.