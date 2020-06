Katy Perry, nel nuovo album una canzone per la figlia

Katy Perry si è raccontata ai microfoni di NRJ Lebanon parlando del nuovo progetto discografico in cui sarà contenuta anche una canzone dedicata alla figlia, queste le sue parole: “Nel disco c’è una canzone che si intitola What Makes A Woman che spero incoraggi mia figlia a non avere limiti nei sogni o nel chi vuole essere o in chi pensa di essere, lei può cambiare quando vuole , può provare tutto quelle che vuole e quella canzone è importante per me e per lei”.

Katy Perry: il successo

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il nome all’anagrafe, è una delle stelle più brillanti del firmamento musicale.

La sua grande affermazione mediatica arriva con il disco One of the Boys trainato dal successo di I Kissed A Girl che la rende una stella in ogni angolo del pianeta.

Negli anni successivi la cantante inanella un successo dietro l’altro fino a imporsi come assoluta protagonista del pop, tra i suoi singoli più amati troviamo Teenage Dream, Firework, Part of Me, Roar, Chained to the Rhytm con Skipp Marley, Never Really Over e Swish Swish in duetto con Nicki Minaj.

Parallelamente, gli album di Katy Perry hanno ottenuto un riscontro straordinario vendendo milioni di copie.