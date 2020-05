Katy Perry mostra il backstage del video del nuovo singolo Daisies

Nei giorni scorsi l’artista ha messo in piedi una performance davvero unica mediante l’utilizzo di una tecnologia mai vista prima in tv, ora la voce di Chained To The Rhythm ha aggiunto un nuovo tassello a questa nuova era discografica, infatti la cantante ha condiviso tre filmati riguardanti il backstage della realizzazione del video ufficiale di Daisies.

Katy Perry: la star del pop

Katheryn Elizabeth Hudson, classe 1984, è uno dei nomi più illustri e amati della musica pop. In oltre dieci anni di carriera, l’artista ha portato una ventata di freschezza e novità grazie a singoli che hanno dominato le chart in ogni angolo del pianeta.

La grande esplosione di I Kissed a Girl ha posto la cantante sotto la lente d’ingrandimento, il resto è storia. Brani dalle sonorità travolgenti, outfit iconici e video musicali curati nei minimi dettagli l'hanno resa velocemente una star (qui le foto più belle con Orlando Bloom).

Tra i suoi singoli più celebri troviamo Part of Me, Swish Swish, Unconditionally e Firework, quets’ultimo in grado di vendere oltre sette milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Per quanto riguarda la nuova era discografica, non ci sono ancora molte informazioni. Dopo l’uscita dell’ultimo disco Witness, la cantante ha lanciato alcuni singoli, non legati però a progetti discografici, tra questi Never Really Over e Harleys in Hawaii.