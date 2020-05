Katy Perry: il successo e le esibizioni

Nel corso degli anni Katy Perry (qui potete trovare i suoi outfit più originali) si è imposta come una delle protagoniste indiscusse della discografia mondiale. Dall’affermazione con I Kissed a Girl al successo travolgente di Roar passando per The One That Got Away e Firework arrivando fino ai recenti Never Really Over e Never Worn White.

Parallelamente, la cantante ha dato prova di grande talento e poliedricità realizzando performance e video musicali curati nei minimi dettagli dimostrando quindi la sua inarrivabilità in quanto a visual ricercati ed elaborati.

Tra i grandi successi dell’artista, troviamo la sua esibizione all’Halftime Show della quarantanovesima edizione del Super Bowl. In tale occasione Katy Perry ha spaziato tra coreografie, giochi di luce ed effetti speciali strappando anche il record per il maggior numero di telespettatori, ovvero oltre centodiciotto milioni di persone.