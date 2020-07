Buon compleanno Lindsay Lohan: le sue canzoni più famose

Da Rumors a Back To Me passando per Over e Confessions Of A Broken Heart (Daughter to Father), riscopriamo insieme le canzoni più belle dell'iconica protagonista di Mean Girls che il 2 luglio compie 34 anni

Dal successo in giovanissima età alla conquista dei tabloid di tutto il mondo per l’amicizia con Britney Spears e Paris Hilton fino all’ultimo progetto discografico anticipato dal singolo Back To Me.

Lindsay Lohan: il successo della stella americana Lindsay Lohan, classe 1986, è una delle artiste più note a livello mondiale con una lunga carriera alle spalle nonostante la giovane età. Da bambina prodigio a stella del pop, la voce di Rumors non si è fatta mancare nulla conquistando il pubblico e mettendosi alla prova in diversi campi, sempre con successo. Se Mean Girls ha segnato la storia del cinema diventando uno dei cult più amati di sempre, il disco di debutto di Lindsay Lohan non è stato da meno influenzando la musica pop.

Rumors - 2004 Il debutto discografico di Lindsay Lohan avviene con Rumors in cui la popstar racconta la sua vita, iconico il ritornello: "I'm tired of rumors starting / I'm sick of being followed / I'm tired of people lying, / Saying what they want about me / Why can't they back up off me / Why can't they let me live / I'm gonna do it my way / Take this for just what it is".

Over - 2004 Over è il secondo singolo estratto dal primo disco della cantante, intitolato Speak. L'album, pubblicato il 7 dicembre 2004, ottiene un enorme successo raggiungendo la Top5 della prestigiosa Billboard e conquistando un disco di platino per aver venduto più di un milione di copie negli Stati Uniti d'America.

First - 2005 Il primo progetto discografico della cantante si chiude con First che saluta il pubblico aprendo poi alla nuova era discografica.

Confessions Of A Broken Heart (Daughter to Father) - 2005 Continuiamo il viaggio in musica con la canzone più personale di Lindsay Lohan che apre il suo cuore parlando del rapporto complicato con il padre. Il video è uno dei più celebri del primo decennio del terzo millennio.

Bossy - 2008 Passiamo ora a Bossy, vero e proprio inno girl power, questo un estratto del testo: "I'm just a little bossy / I like it how I like it when I like it / And that's how it is / I'm just a little bossy / You got a problem with it / If I want it then I get it now / I get it now / I'm just a little bossy / I get it now / I'm Just a little bossy".

XANAX - 2019 Arriviamo al 2019 quando Lindsay Lohan pubblica Xanax facendo il suo atteso comeback sulla scena discografica mondiale. Il brano parla della sua voglia di allontanarsi dal mondo delle feste alla ricerca del vero amore: "But you're like Xanax to me / When you kiss me, I can't breathe / I try to stay away from you, but you get me high / Only person in this town that I like / Guess I can take one more trip for the night / Just for the night".