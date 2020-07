Kylie Jenner svela su Instagram il nuovo, enigmatico tattoo

La piccola Stormi, con cui Kylie ha un rapporto quasi simbiotico, è frutto del suo amore col rapper Travis Scott (apparso di recente nel video dell’acclamata “Wash Us In The Blood” di Kanye West , marito di Kim Kardashian e cognato della Jenner). Nonostante la loro relazione sia tutto un susseguirsi di allontanamenti e di riavvicinamenti, Kylie e Travis condividono ancora la proprietà della villa da 13,5 milioni di dollari a Los Angeles.

Tuttavia, la spiegazione è molto semplice: 4:43 è l’ora in cui la sua bambina, Stormi, è nata l’1 febbraio 2018 (la piccola è venuta infatti alla luce alle 16:43, che in America sono le 4:43 pm). A diffondere il certificato di nascita era stato, all’epoca, il sito TMZ: nel documento si legge il nome completo della bimba (Stormi Webster) insieme al peso (4 kg esatti) e al nome del dottore che l’ha fatta nascere.

Le sorelle Kardashian-Jenner amano far parlare di sé. Per le collezioni che lanciano, per gli outfit che sfoggiano, per i loro affari milionari.

Kylie Jenner, il rapporto con Stormi

«Sto solo facendo del mio meglio, anche se è ancora piccola, per ricordarle quanto siamo fortunati e che il modo in cui viviamo non è normale» ha dichiarato qualche tempo fa l’influencer e imprenditrice a proposito di ciò che intende insegnare a Stormi. «Semplicemente, questa è la nostra vita: per questo ho deciso di mostrarla sui social, vivo sul web, sarebbe stato più strano coprirle sempre la faccia o dirle di non guardare la fotocamera».

Il suo è un approccio molto simile a quello della sorella maggiore, Kim Kardashian. Che, i suoi figli, li ha sempre mostrati. E che, qualche anno fa, ha postato un video in cui la primogenita le chiedeva perché la sua famiglia fosse famosa. La sua risposta? «Bene, per essere specifici: tuo papà si chiama Kanye West, è un cantante, un performer e un artista. Io mi chiamo Kim Kardashian e… ho talmente tanti talenti che non saprei nemmeno da dove iniziare!».