Kylie Jenner e le altre star della quarantena

La diva Kylie Jenner, il fondatore di Tesla Elon Musk, l'attore Samuel L. Jackson. Un nuovo report firmato da SEMrush, specialista nell'analisi delle ricerche online, ha compilato un elenco delle celebrità più cercate online nell'ultimo periodo

Il lockdown ( LO SPECIALE - LA MAPPA) ha fermato le produzioni hollywoodiane e rallentato la grande macchina dello show business. Ma per le star (FOTO) di musica, cinema, spettacolo è stata anche un’occasione per fare incetta di follower sui social network più in voga.

Kylie Jenner è la più cercata approfondimento Le foto più belle di Kylie Jenner Un report firmato da SEMrush, specialista nell'analisi delle ricerche online, svela le celebrità più googlate nell'ultimo periodo. In testa c’è Kylie Jenner (FOTO), la più cercata durante la quarantena. A fare impennare la fama dell’influencer sul web è stata una foto in cui la star dei reality è paparazzata senza trucco e in tuta (FOTO), con una confezione di patatine sottobraccio: quest’aria da ragazza della porta accanto, in contrasto con la figura glamour e artefatta a cui ha abituato il suo pubblico, è diventata presto virale.