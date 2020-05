Social network, come sono cambiati durante l'emergenza coronavirus

Passiamo molto più tempo con gli occhi incollati allo schermo, soprattutto mobile. I social ci hanno aiutati a sentirci meno soli durante le settimane più dure dell'isolamento. Alcune novità sono state semplicemente anticipate dall'emergenza e resteranno, come eredità, anche in futuro

Ripensando alle settimane di lockdown, non vi sentite fortunati ad appartenere alla generazione social network? Volenti o nolenti, i dati parlano chiaro: il tempo speso sui social ad aprile 2020 è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E mentre noi cambiavamo umori e abitudini, loro erano pronti a cambiare con noi, intercettando le nuove necessità. "Videochiamami!" Abbiamo riscoperto il piacere di "videochiamare", come nel famoso spot del 2005 con Valeria Marini. Non solo le piattaforme dedicate, come Zoom, hanno visto quintuplicare il loro traffico, ma altri social che non lo avevano come "core business" si sono attrezzate per sfruttarlo al massimo: i download di Google Meet - solitamente destinato alle aziende ma reso gratuito a tutti fino a settembre - sono cresciuti del 140%. Le videochat su Facebook si sono evolute con Messenger Rooms, stanze virtuali dove è possibile riunire fino a 50 persone, anche tra i non iscritti. Whatsapp ha ampliato il servizio a un massimo di 8 utenti. Sempre il colosso di Menlo Park ha introdotto Shops, per supportare i piccoli negozi in crisi.

"Facciamo una diretta" approfondimento Coronavirus, ricreare cover degli album in casa: la sfida social. FOTO Che dire, poi, delle dirette. Lezioni di fitness, corsi manuali, interviste e raccolte fondi trasmesse live a ogni ora del giorno e della notte hanno scandito le nostre giornate nel momento in cui non c'erano più aperitivi e palestre da frequentare. Facebook ha puntato molto sul trasferimento online degli eventi, annullati per via delle circostanze, e sui videogiochi, con la app dedicata Gaming. Instagram ha investito sui live rendendoli più semplici da seguire, implementando la visibilità da desktop, e da salvare su IGTV.

"Hai messo lo sticker #iorestoacasa?" approfondimento Instagram, le raccolte fondi disponibili anche durante le dirette Ma a cambiare di più, su Instagram, sono state le stories, le regine dell'interazione sul social dedicato alla fotografia. Fin dai primi giorni dell'emergenza coronavirus sono stati introdotti gli sticker “grazie” ed “eroi in corsia” dedicati agli operatori sanitari e ai lavoratori. Poco dopo è arrivato l’adesivo “io resto a casa”, con tanto di stories a tema raggruppate in evidenza sulla home, per incentivare gli utenti a seguire le regole del lockdown. Infine sono arrivate le challenge, sfide virtuali fino ad oggi prerogativa di Tik Tok.