Si chiama “Album covers dalla quarantena” ed è la pagina Instagram che ha lanciato una sfida particolare durante la quarantena per il coronavirus: ricreare in casa le cover degli album che hanno fatto la storia della musica, arrangiandosi con quello che si ha. Un’iniziativa nata per stimolare la creatività ma che ha anche uno scopo benefico: raccogliere donazioni per l’ospedale Spallanzani di Roma

