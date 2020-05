Milo Manara, il portfolio “Lockdown Heroes” per la raccolta fondi

L'artista veneto, noto in tutto il mondo per la sensualità delle sue donne, ha ritratto le "eroine" che hanno combattuto e combattono contro l'epidemia. Il lavoro di questi due mesi viene raccolto in portfolio: col ricavato sosterrà 3 ospedali

Era l'otto marzo, la Festa della donna. L’epidemia di coronavirus iniziava a travolgere il Paese. “Cercavo di pensare ad una immagine per l'occasione, ma le notizie che arrivavano si sovrapponevano a qualunque pensiero – racconta il grande illustratore Milo Manara, noto al grande pubblico proprio per le sue splendide donne –. Medici e infermieri che tentavano di fronteggiare un virus di cui sapevano poco o nulla, spesso senza le adeguate protezioni, con le corsie che si riempivano sempre più di malati in gravi condizioni. La prima immagine è nata così, spontaneamente. Dato che è stata una dottoressa anestesista la prima a diagnosticare la presenza del virus, mi è sembrato logico declinare l’immagine al femminile, anche perché era un dovere per me celebrare il coraggio, l'abnegazione e la forza di quelle donne esauste, poco protette, ma che nonostante tutto restano al proprio posto, compiendo il proprio dovere”.