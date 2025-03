Meta AI, intelligenza artificiale su WhatsApp: come funziona

Sull'app di messaggistica l'assistente virtuale risponde a domande su vari argomenti sia in chat singole che di gruppo. Genera anche immagini. Il servizio, viene però specificato, "è attualmente disponibile solo in un numero limitato di Paesi e potrebbe non essere ancora disponibile per te, anche se altri utenti del tuo Paese vi hanno già accesso"



È trascorso quasi un anno e mezzo dal primo annuncio - nel settembre 2023, a Menlo Park, in California -, ma ora Meta AI è arrivata anche in Europa, Italia compresa. Si tratta di un assistente virtuale per Facebook, WhatsApp e Instagram. Questa tecnologia, che ha dovuto adeguarsi alle leggi sulla privacy e alle normative europee, ha un obiettivo: semplificare l’uso delle app. Ecco come funziona per WhatsApp.

Come funziona Il chatbot si attiva in due modi. Nel primo caso, si clicca sull’icona dedicata - con i colori della compagnia - che compare in basso a destra entrando su WhatsApp. Nel secondo, si menziona in una chat @metaai e si inizia a interagire con il chatbot.

Nello screen, la schermata iniziale quando si avvia una chat con Meta AI

La conversazione, anche di gruppo Una volta aperta la conversazione, è possibile fare domande su vari argomenti, richiedere consigli o informazioni su luoghi e oggetti. Meta specifica che le risposte possono essere generate anche in forma vocale, con la possibilità di scegliere diverse voci. Si può avviare anche una chat di gruppo di WhatsApp, per fare domande o chiedere consigli. "Gli altri partecipanti alla chat potranno vedere i tuoi messaggi a Meta AI e le risposte che ti fornisce", specifica WhatsApp nelle sue faq sul tema.

Nello screen, un esempio di domanda rivolta a Meta AI su WhatsApp

Generare immagini con l'IA A livello di immagini, invece, è possibile generarne con l'IA su WhatsApp. Lo si può fare in una chat con Meta AI, in una chat individuale o di gruppo. Non solo. Le immagini generate in questo modo potranno anche essere aggiornate. Per farlo, spiega WhatsApp, occorre aprire la chat con Meta AI. Digitare "Immagine" nel campo del messaggio, seguito dal testo. Poi si invia il pessaggio e l'immagine generata viene visualizzata nella chat.